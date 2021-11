Fatture per operazioni inesistenti, sequestro per negozio abbigliamento

Sequestro per circa 270mila ai danni di una nota azienda di Ariano Irpino che si occupa di vendita di capi di abbigliamento. A seguito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Ariano Irpino hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca di beni e valori per un importo pari a 271.771,34 euro, emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento.

Le indagini, svolte dalle Fiamme Gialle irpine, hanno avuto avvio a seguito della segnalazione dell’Agenzia delle Entrate di Avellino. Secondo l’ipotesi accusatoria, ci sarebbe stata omessa dichiarazione e l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L’esecuzione della misura cautelare si è conclusa con il sequestro di conti correnti, quote societarie, beni mobili e immobili per un valore complessivo corrispondente all’imposta evasa.