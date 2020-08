Avviate le prime quattro linee di produzione delle mascherine chirurgiche installate all'interno dello stabilimento di Pratola Serra del Fiat Chrysler Automobiles. Quella che ha preso il via è una fase di preparazione, che terminerà con l'avvio e la messa a regime di tutte le 19 linee di produzione allestite all'interno della fabbrica irpina. I macchinari che occupano un'area di oltre 9mila metri quadrati contribuiranno alla produzione unitamente alle 25 linee istallate presso lo stabilimento di Mirafiori di 27 milioni di dispositivi al giorno.

Un obiettivo per il raggiungimento del quale saranno impegnati oltre 600 addetti, 400 dei quali nella fabbrica irpina, su quindici turni settimanali. L'installazione e la messa a punto delle linee di produzione delle mascherine chirurgiche rientra nell'ambito delle «iniziative per combattere il coronavirus promosse dalle autorità governative attraverso il commissario straordinario per l'emergenza Covid 19 Domenico Arcuri».



Una parte della produzione sarà destinata anche ai dipendenti degli stabilimenti italiani del gruppo Fca. «Questa iniziativa - ha evidenziato, chief operating officer di Fiat Chrysler Automobiles per la zona Europa, Medio Oriente ed Africa - rientra in un'azione più ampia che abbiamo portato avanti in ambito mondiale per sostenere le realtà locali in cui siamo presenti ed in particolare i nostri dipendenti. In Italia abbiamo messo a disposizione le nostre eccellenze sul fronte industriale fin dalle prime battute della pandemia, e ci siamo impegnati con tutte le nostre società con molteplici iniziative concrete su più fronti a sostegno delle organizzazioni sanitarie italiane e internazionali». La produzione dei dispositivi di protezione individuale sarà temporanea dovrebbe durare, salvo proroghe, tra sei e dodici mesi ma assicurerà ossigeno importante per lo stabilimento di Pratola Serra che evidenzia ancora il comunicato del gruppo Fiat Chrysler Automobiles «rappresenta una delle eccellenze nella produzione di motori diesel a livello mondiale. Si estende su una superficie di circa 300mila metri quadrati e ha poco più di 1800 dipendenti. La produzione annua di motori è di circa 250mila unità».

Le produzioni attuali assicurano meno del 50% della quota di 550mila motori annui utile a garantire la saturazione dei livelli occupazionali. La nuova attività consentirà, dunque, a poco più di 400 dipendenti irpini di riprendere, almeno temporaneamente, l'attività lavorativa a regime e di portare a casa un salario senza decurtazioni per gli ammortizzatori sociali. Un risultato che presso lo stabilimento di Pratola Serra non veniva raggiunto dal 2008. Gli addetti impegnati sulle nuove linee di produzione lavoreranno, dunque, anche nei giorni di chiusura della fabbrica. I colleghi impegnati nella realizzazione dei motori torneranno in attività per pochi giorni al mese: il piano produttivo per questa settimana prevede sia per l'area lavorazione che per l'area montaggio tre giorni di lavoro a partire da domani. Soddisfazione viene espressa dal segretario della Fiom Cgil Giuseppe Morsa, la prima organizzazione a candidare la fabbrica irpina per la produzione delle mascherine chirurgiche. «Questa fabbrica evidenzia ha dato l'ennesima dimostrazione di flessibilità. Si tratta, però, di una soluzione temporanea: resta il problema della prospettiva generale, rispetto alla quale continueremo ad impegnarci per favorire l'avvio della produzione di motori con alimentazioni alternative, una delle quali potrebbe essere quella diesel ed elettrica».

