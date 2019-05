Sabato 25 Maggio 2019, 13:47 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 13:50

Si schiantano con l’auto: tre ragazzi feriti a piazza Kennedy nella tarda serata. La Panda su cui si trovavano almeno cinque ragazzi, si è ribaltata, tornando miracolosamente sulle quattro ruote, a causa della forte velocità. Erano diretti alla discoteca Namì di Fisciano e avrebbero preso intorno alle 23,15 la navetta che parte proprio dallo stazionamento di piazza Kennedy. Per una bravata, i ragazzi a bordo della vettura sono rimasti feriti quando la vetturetta a forte velocità ha abbordato l’ingresso della piazza in quel momento tra l’altro gremita di ragazzi in attesa del bus. La macchina si è rovesciata, almeno due ragazzi sono stati sbalzati fuori. Secondo alcuni testimoni uno di loro si era sporto da un finestrino. Almeno due di loro sono stati immobilizzati sulle barelle: i medici hanno temuto che potessero avere lesioni interne. Due ragazzi della comitiva si sono allontanati in preda allo choc. Solo una parte dei ragazzi diretti a Fisciano ha deciso di salire sul bus per proseguire la serata.