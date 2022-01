Fermati per motivi di viabilità vengono scoperti con la droga

Droga in auto, nei guai un 30enne di Monteforte Irpino e un amico che era con lui. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno denunciato il 30enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La pattuglia era impegnata in un servizio di controllo alla circolazione stradale nell’abitato di Avella, quando ha intimato l’alt al conducente di un’autovettura in transito. A bordo del veicolo due giovani. Il loro atteggiamento sospetto ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. All’esito dell’immediata perquisizione, il conducente dell’auto è stato trovato in possesso di due involucri di hashish e un involucro di marijuana. Il passeggero nascondeva 30 grammi di hashish. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura.