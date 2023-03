Fermato in bici, aveva cocaina e marijuana: manette per un 24enne

Un giovanissimo incensurato è finito in manette per droga. Gli agenti della Squadra Mobile di Avellino, agli ordini del vicequestore Gianluca Aurilia, hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne di Altavilla Irpina, trovato in possesso di 130 grammi di marijuana, 80 di hashish e 5,60 di cocaina. E’ stato bloccato nei pressi di un casolare.

Un appostamento nei pressi della struttura diroccata nelle vicinanze dell’abitazione del 24enne ha consentito d’ intercettare il ragazzo mentre giungeva a bordo di una bicicletta. Prontamente fermato e sottoposto a controllo, è risultato in possesso della somma di 520 euro, mentre all’interno del casolare sono state trovate alcune dosi di hashish e marijuana nonché un bilancino di precisione. La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione dove sono state rinvenute e sequestrate varie bustine contenenti cocaina. Di qui, l'arresto.