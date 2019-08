Venerdì 16 Agosto 2019, 00:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferragosto di fuoco in Irpinia. In serata i problemi maggiori si sono registrati ad Avella. Un fronte di fuoco di oltre tre ettari ha interessato i boschi a ridosso dell'abitato. Si è reso necessario l'intervento dell'elicottero della Protezione civile regionale, partito dalla base di Mercogliano, per supportare le squadre di terra del Genio civile, della comunità montana del Partenio-Vallo Lauro e i carabinieri forestali. Un altro ettaro di pascolo è andato in fumo a Cervinara nella zona di località Quercino.