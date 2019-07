CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 22 Luglio 2019, 11:01

Giunta Festa al rush finale per il Ferragosto avellinese. Questa mattina, al massimo domani, il cartellone degli eventi dovrà ottenere il via libera ufficiale dell'esecutivo per essere spedito in Regione Campania. A pochi giorni dall'avvio dell'Estate avellinese, l'amministrazione comunale ha chiuso il cerchio burocratico soltanto ufficiosamente. Per assicurare davvero i 40 giorni di eventi, dal primo agosto al 21 settembre, il programma va messo nero su bianco e soprattutto approvato dalla Regione. Così l'ente campano potrà emettere concretamente i decreti che libereranno le risorse dei due Poc, Teatro e Cultura-Turismo, dai quali l'amministrazione comunale attingerà le risorse economiche per pagare gli artisti e organizzare gli eventi: circa 200.000 euro. E' per questo che nessuno degli artisti finora contattati è stato messo ancora sotto contratto.