Ferragosto sicuro al Laceno e nei luoghi di culto, 1.500 persone identificate

Sono oltre 1.500 le persone identificate tra il Laceno e altre località turistiche della provincia di Avellino per ferragosto.

I carabinieri del Comando Provinciale e del Gruppo Forestale di Avellino hanno attuato, sull’intera provincia ed in particolare nelle aree solitamente meta di numerosi turisti ed escursionisti, un importante spiegamento di forze volto sia al contrasto dei fenomeni predatori e di illegalità in genere sia alla tutela dell’incolumità degli utenti delle strade, rese sicuramente più caotiche per la presenza di numerosi turisti che hanno affollato non poche località della provincia ed in particolare l’altopiano del Laceno.

Sono stati implementati i servizi di perlustrazione con posti di controllo e posti di blocco, nel corso dei quali sono state effettuate varie perquisizioni, assicurando un dinamico e capillare presidio in tutta l’Irpinia.

Particolare attenzione è stata riposta al controllo degli obiettivi sensibili nonché agli esercizi commerciali, ai luoghi di culto ed ai soggetti sottoposti, a vario titolo, a provvedimenti limitativi della libertà personale.

Complessivamente, nell’intera provincia sono stati attuati oltre 200 di servizi di pattuglia e perlustrazione. Sono stati circa 1.000 i veicoli controllati e più di 1.500 le persone verificate.