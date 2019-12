© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al volante di una fiammante Ferrari , ma senza assicurazione e revisione periodica. Il giro in paese gli è andato male. Gli agenti della polizia municipale di San Martino Valle Caudina lo hanno fermato durante una serie di controlli. Nel corso delle verifiche sono emersi i problemi. La rossa di Maranello era sprovvista di copertura assicurativa e non è stata stata revisionata. È così scattato il sequestro amministrativo del bolide del Cavallino Rampante. Non solo. Sanzione da mille euro per l'automobilista distratto.