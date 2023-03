Festa dell'8 marzo insolita in Irpinia, tre donne carabiniere arrestano ladri

Nel giorno della festa delle Donne hanno arrestato due pericolosi ladri. Protagoniste tre donne in divisa. Tre carabinieri, due in servizio alla Stazione dell'Arma di Aiello del Sabato e una in quella di Serino. In manette sono finiti un 33enne e un 35enne.

Sono accusati di aver rubato un costoso Iphone dall'interno di un'auto. Su segnalazione di un cittadino è stata allertata la Polizia Municipale. Attraverso la visione delle immagini di un impianto di videosorveglianza, le tre donne carabiniere hanno individuato i due ladri che sono stati individuati sempre in paese. Sono così scattate le manette.