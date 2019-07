CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Luglio 2019, 12:00

Un Pannetto nel segno della rinascita. Nel giorno di Sant'Anna, la città si stringe compatta per rinnovare le celebrazioni dell'Assunta, che danno il via ufficialmente al Ferragosto avellinese.Avellino solleva l'immagine di Maria. Incassa l'impegno solenne del sindaco, Gianluca Festa, alla sua prima vera uscita in pubblico. E la benedizione del vescovo, monsignor Arturo Aiello, in una Piazza Libertà gremita, dove svettano, per il primo anno, le «Ali dell'anima». E proprio le ali, insieme alle radici, rappresentano il duplice filo conduttore del discorso del primo cittadino. Festa promette di fare «grande Avellino».