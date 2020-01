Tre iniziative per rendere indimenticabile il giorno dell’Epifania anche ai bambini ricoverati. Nell’Unità Operativa di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino arriveranno per primi domani, 6 gennaio, alle 9,30, i Vigili del Fuoco: il Comando di Avellino, per il nono anno consecutivo, consegnerà doni e dolciumi. Alle 10,30, rappresentanti dell’Associazione “Irpini della Capitale”, accompagnati dalla cantante irpina Enrica Musto, vincitrice della sesta edizione di “Tu sì que vales”, dai simpatici clown di “Missione Sorriso”, e dall’immancabile Befana, doneranno ai bambini colorati copriletto e tablet di ultima generazione, improvvisando brevi spettacoli e allegre gags. Chiuderà la mattinata, alle 11,30, un concerto musicale organizzato dall’Istituto Comprensivo di Serino e dall’Unicef. © RIPRODUZIONE RISERVATA