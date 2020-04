Festa della Polizia, cerimonia in questura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa della Polizia in Questura. Il Questore di Avellino Maurizio Terrazzi ha accolto il Prefetto di Avellino Paola Spena per celebrare l’evento, unicamente in forma simbolica, con la sola deposizione di una corona in memoria dei caduti, che hanno sacrificato la vita per la sicurezza della collettività.Nel giorno del 168° Anniversario la Polizia di Stato ha celebrato la ricorrenza della sua fondazione. Una cerimonia che avrebbe dovuto svolgersi, come di consuetudine, in un’atmosfera diversa, ma così non è stato in quanto l’attuale situazione epidemiolgica che ha investito il nostro Paese e le recenti misure di contenimento emanate dal Governo, non hanno potuto consentire che tale giorno venisse ricordato come una festa. Un momento di forte riflessione, accompagnato dall’esecuzione del Silenzio, come segno tangibile di appartenenza all’Istituzione che, mai come in questo momento, si riconosce nel motto che ha fatto proprio: esserci sempre .