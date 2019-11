© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sequestrata una discoteca a Monteforte Irpino dai carabinieri della locale stazione. Due le contestazioni. I militari per la festa di Halloween durante un controllo hanno riscontrato 350 avventori in eccedenza. Tre giorni prima, il locale era stato trovato primo di licenza. Pratica poi risolta positivamente qualche giorno dopo presso gli uffici Suap del Comune di Monteforte Irpino.Due persone sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica del capoluogo irpino. E sono quindi scattati i sigilli per la discoteca.