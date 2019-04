CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 1 Aprile 2019, 08:39

Oggi alle 15.30, nella Chiesa del Rosario di Corso Vittorio Emanuele ad Avellino, l'ultimo saluto a Francesco Saverio Festa. Ieri, per l'intera giornata, in tanti hanno voluto congedarsi dal professore di Filosofia politica recandosi nella camera ardente allestita a Torrette di Mercogliano. Dalle 8 del mattino e fino a tarda sera hanno vegliato la bara gli amici Iginio Garofalo, Mario Cesa, Generoso Picone, Ugo Santinelli, Amalio Santoro, Giuseppe Carillo, Pierino De Gruttola, Peppino Saviano, Sabdro Luongo,solo per citarne alcuni, i colleghi dell'Università di Salerno Gian Paolo Cammarota, Vincenzo Cocco, Vincenzo Esposito, Maurizio Merico, Angelo Maria Vitale, Daniela Calabrò, i suoi allievi, ma anche rappresentanti istituzionali e della società civile. C'era il segretario della Cgil di Avellino Franco Fiordellisi, uno degli ultimi a vedere il docente prima della sua scomparsa.