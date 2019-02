Festa nel pub con Fabrizio Corona in Campania, arrivano carabinieri e finanzieri

Sabato 16 Febbraio 2019, 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla festa nel pub con Fabrizio Corona arrivano Carabinieri e Guardia di Finanza. I controlli sono scattati in un locale di Solofra.Nel corso del blitz, i militari hanno contestato prescrizioni e sanzioni amministrative. Non solo. Hanno anche proposto l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività a carico del titolare dell’esercizio poiché ha impiegato lavoratori privi di regolare assunzione in misura superiore alla soglia del venti percento del totale.Durante il party con il personaggio televisivo erano presenti centinaia di persone. Il controllo è scattato per garantire sicurezza agli avventori in occasione di un evento che ha richiamato l'attenzione di clienti anche da fuori provincia.