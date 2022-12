Il Comune mette a dimora Babbo Natale nella casetta di vetro di piazza Kennedy. Il sindaco, Gianluca Festa, chiude il cerchio sulle iniziative delle feste manca solo la Ztl al centro storico, ormai prevista solo nei week end clou e tira le some, promuovendosi, sul 2022 che volge al termine. Cenere o carbone? «Mi aspetto felicità e caramelle risponde perché è stato un anno molto importante per tutta la comunità, di grande impegno e grandi risultati raggiunti. Dopo un anno e mezzo di Covid e 3 di duro lavoro rivendica Festa - stiamo raccogliendo i risultati che speravamo e non finisce qui. Il prossimo anno rilancia - sarà ricco di sorprese e soddisfazioni, posso ringraziare i tanti sostenitori che hanno creduto in noi perché, gli stiamo regalando le meritate soddisfazioni». Il sindaco vede il bicchiere decisamente mezzo pieno, insomma, anche se, come gli viene fatto notare, non ha centrato l'apertura del Tunnel e la messa in esercizio della Metropolitana leggera. Le incompiute della mobilità sono ancora lì. La prima, imprigionata dall'odissea tragicomica di una cabina dell'Enel che non arriva più; la seconda, dai guasti sulla linea e sui mezzi. La fascia tricolore non esclude sorprese imminenti. «I regali non ci sono solo a Natale, si possono fare anche all'Epifania o un po' più avanti. Ad ogni modo si difende da oltre un anno, non faccio annunci. Quindi non avevo promesso nulla». Ma almeno la Metropolitana leggera poteva partire. Invece gli intoppi riscontrati dall'Air hanno impedito al Comune di lasciarsi alle spalle 20 anni di ritardi. Festa, dal canto suo, minimizza la portata delle criticità: «Nessun problema particolare sulla Metro. C'è un pre-esercizio in corso ed è ovvio che, quando si mettono in strada mezzi non utilizzati per anni, c'è sempre qualche intoppo tecnico. Le difficoltà più grandi replica tuttavia - le abbiamo affrontate e superate».

Per l'anno nuovo, il sindaco chiama una ripresa che ritiene «già cominciata per il capoluogo». Ma ci sono anche le strutture del patrimonio che devono ancora essere riempite di contenuti. Se il teatro è ripartito alla grande, l'Eliseo attenda la Fondazione di partecipazione come si aspetta Godot. La Piscina di via de Gasperi è invece ancora ostaggio del passato. Dobbiamo rassegnarci? «Niente affatto. risponde Festa - Recuperare la proprietà del bene, pagando 3 milioni di euro dalle casse comunali, non è stato affatto semplice. Ma il frutto di un lavoro parsimonioso dell'amministrazione, che ci consentirà di poter proseguire».



Tra i beni patrimoniali finiti in uno stato di degrado, c'era pure la casetta di vetro che ospiterà, fino al 7 gennaio, l'attrazione natalizia di piazza Kennedy. Qui Festa può rivendicare un primo risultato: «L'abbiamo riconsegnata alla città e, soprattutto, abbiamo realizzato un progetto che da un po' di anni cercavo di portare ad Avellino, la famosa casa di Babbo Natale». Terminate le feste, ovviamente, servirà un piano vero per l'affidamento in gestione nel lungo periodo. Intanto, la struttura è addobbata per il meglio. All'interno, dove sorgeva la caffetteria, ospita un'ambientazione fiabesca, con il letto e gli arredi di Babbo Natale, i folletti e le attrazioni. Anche la parte verde che conduce alla struttura è addobbata con ulteriori decorazioni e giochi per i bambini.



«Le attività, rivolte ai più piccoli ed organizzate da «Puck TeaTré» - fa sapere l'amministrazione - si svolgeranno fino al 6 gennaio. Ogni giorno (ad eccezione dei festivi 25, 26 e 31 dicembre 2022 e 1 gennaio 2023), alla presenza di Babbo Natale e della Regina delle Feste, si terranno due percorsi teatralizzati: uno mattutino, dalle 10 alle 13, ed uno pomeridiano, dalle 16 alle 20. Ogni settimana, inoltre, ci saranno modifiche negli scenari e nei conte-nuti e si assisterà al passaggio di testimone tra i vari personaggi natalizi: dal Grinch alla Befana». Per chiudere il cerchio sulle iniziative annunciate per Natale, dunque, manca solo l'istituzione della Zona a traffico limitato nella città antica. Amministrazione e commercianti si stanno confrontando per immaginare qualche serata di forte impatto dal punto di vista delle vendite e delle presenze. Ma provvedimenti e notizie ufficiali non ne trapelano. A questo punto, non è del tutto escluso che non se ne faccia più niente.

fla. co.