Grazie a Feudi di San Gregorio, l'Irpinia strizza l'occhio al sapere ed al fare ed entra con il progetto Adotta una scuola, portandosi a traino lo storico Istituto Tecnico Agrario Francesco De Sanctis di Avellino, nella classifica delle eccellenze che fanno grande lo Stivale nel mondo in fatto di design, moda, gioielleria, ospitalità, wellness, velocità e naturalmente agroalimentare.

APPROFONDIMENTI Scuola Cocchia nel gelo: gli alunni con le coperte in classe Nell'Irpinia e nel Sannio oltre la metà dei laureati emigra «Amori e sapori nelle cucine del Principe»: in scena al Gesualdo di Avellino Tosca D'Aquino e Giampiero Ingrassia

Alla Verde si aprono le porte del gotha del bello & e dintorni a trecentosessanta gradi, quello garantito e certificato ai massimi livelli da Altagamma, la fondazione che annovera dal 1992 le migliori e più prestigiose imprese dell'alta industria culturale e creativa che promuove nel mondo un tris vincente di eccellenza-unicità-italian style. Nato nel 2021 dalla collaborazione con il Ministero dell'Istruzione ed Altagamma, il progetto giunto alla seconda edizione, prosegue nell'intento di creare un rapporto virtuoso tra scuole tecnico-professionali e il mondo industriale e di rispondere così alle più attuali esigenze delle aziende creative che oggi hanno bisogno di talenti. Il recente ingresso di Feudi di San Gregorio insieme ad altri cinque brand che sono tra i must del made in Italy da comunicare nel mondo, ovvero Davines, Ferrari Trento, Gucci, Pomellato e Zegna «costituisce sicuramente una grande chance per l'Irpinia afferma Antonio Capaldo, Ceo dei Feudi, azienda tra le più prestigiose in Italia ed Europa nel cosmo vitivinicolo - Per noi è stato più che naturale rivolgere lo sguardo ad una realtà storica e blasonata che insiste in Campania dal 1879, fondata dall'allora ministro della Pubblica Istruzione Francesco Saverio De Sanctis e che ha fatto dell'istruzione e della formazione un fiore all'occhiello di questa regione con le conseguenti ripercussioni sul territorio non solo locale. Del preside Caterini mi ha colpito la straordinaria reattività nel cogliere subito l'opportunità per gli alunni del suo storico e prestigioso istituto e fare da campione per una progettualità che guarda al futuro attraverso pratiche agronomiche e quant'altro, vecchie quanto il mondo ma che oggi camminano anche considerando il fenomeno dei cambiamenti climatici che interessano il pianeta.

D'altronde si tratta di una collaborazione che nasce naturale quella tra Feudi di San Gregorio e il De Sanctis di Avellino, per una vocazione del territorio ed un fine didattico-culturale e, a questo punto pure colturale che vede le due realtà incontrarsi e scegliersi. La prima, Feudi, che oramai da circa quarant'anni valorizza i vitigni autoctoni della tradizione campana, applicando ricerca e studio a un territorio come l'Irpinia, vocato alla coltivazione di viti di altissima qualita; la seconda, l'istituto De Sanctis di Avellino, tra le prime scuole di viticoltura al mondo, che promuove attraverso gli studi scientifici, la produzione e la diffusione del prodotto vinicolo.

«In pratica prosegue Antonio Capaldo intendiamo esportare il nostro know out aziendale, grazie a lezioni, laboratori e giornate in vigna ed in cantina, ovviamente nel rispetto della didattica interna che fa grande questo istituto tecnico, mettendo a disposizione degli alunni, alcune delle nostre forze migliori come Pierpaolo Sirch, responsabile di produzione dell'azienda e co-fondatore della Scuola di Potatura Simonit&Sirch (pionieri in questa materia della didattica televisiva) e il suo team». In tale ottica, i ragazzi verranno coinvolti nelle fasi pratiche dell'attività vitivinicola ed enologica, partecipando alle fasi cruciali delle attività di una cantina e approfondendo la conoscenza delle tecnologie disponibili.