Fiamme sull'autostrada A16. A bruciare il cassone di un tir che trasportava batterie esauste. L'episodio si è verificato nel tratto che ricade nel comune di Vallata al km 97,800 in direzione Napoli. Sul posto sono intervenute due squadre di caschi rossi. Una proveniente dal distaccamento di Bisaccia e l'altra da quello di Grottaminarda. Le fiamme si sono localizzate nel cassone pieno di batterie. I pompieri hanno evitato che il rogo si estendesse all'intero veicolo. Al termine delle operazioni, il veicolo è stato messo in sicurezza. Fortunatamente nessuna conseguenza per il conducente. L'automezzo proveniva da Modugno ed era diretto a Marcianise.

