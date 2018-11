Martedì 6 Novembre 2018, 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura in serata in pieno centro ad Avellino. Un incendio è divampato nella parte esterna retrostante a un supermercato. L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero. Sul posto anche i carabinieri del comando provinciale. Il rogo ha interessato materiale depositato all'esterno della struttura. Non si esclude la matrice dolosa.