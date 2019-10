Sabato 12 Ottobre 2019, 23:29

Dieci ettari di macchia verde in fiamme in provincia di Avellino. L'incendio di vaste proporzioni ha interessato una superficie di pascolo nel territorio del comune di Montemarano. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino e gli uomini del Genio civile di Avellino coordinati dalla dirigente Claudia Campobasso. Il rogo è stato domato con non poche difficoltà. Per tutta l'estate la provincia di Avellino ha dovuto fare i conti con gli incendi nei boschi. Diversi gli ettari di verde andati in fumo.