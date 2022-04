Grottaminarda, va in fiamme ambulatorio di diabelotogia Asl

Incendio all’interno della sede di Grottaminarda dell’Asl di Avellino. I Vigili del Fuoco del locale distaccamento sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento della stanza adibita a visite diabetologiche. Le fiamme hanno interessato varie suppellettili. Il rogo è stato spento e la struttura è stata messa in sicurezza. Al momento dell'accaduto non erano presenti persone all'interno dei locali. Si sta cercando di capire la causa del rogo. La stessa squadra dei caschi rossi, subito dopo, è dovuta intervenire ad Ariano Irpino per un incendio divampato in un garage.

