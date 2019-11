Violenze e minacce ai genitori, in manette è finito un giovane di Aiello del Sabato. E’ stato arrestato dai carabinieri della locale stazione. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni ed estorsione. La cattura è scattata in esecuzione di provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini condotte dai militari. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, aveva posto in essere plurime condotte estorsive in danno dei genitori: minacciandoli ed aggredendoli fisicamente, a volte anche distruggendo le suppellettili dell’abitazione, li ha costretti più volte a farsi consegnare il danaro. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Bellizzi Irpino. © RIPRODUZIONE RISERVATA