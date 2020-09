Finge di riparare la linea internet e intasca i soldi, preso tecnico 50enne. I carabinieri di Calabritto hanno denunciato un 50enne ritenuto responsabile dei reati di truffa, falsità materiale commessa da privato e trattamento illecito dei dati personali. L’indagine prende spunto dalla denuncia presentata dalla titolare di un esercizio commerciale di Calabritto che, contattata la società fornitrice del servizio internet, aveva lamentato problemi di connessione. Con la bolletta successiva, la richiedente si è vista addebitate le spese per una riparazione in realtà mai eseguita. L’attività svolta dai militari ha permesso di risalire all’identità del tecnico incaricato dalla società, il quale sulla scheda d’intervento aveva attestato falsamente di essersi recato sul posto per risolvere l’anomalia segnalata dall’esercente. © RIPRODUZIONE RISERVATA