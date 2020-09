LEGGI ANCHE

Lui, il truffatore, alla guida di un'auto potente. L'altro, l'anziano, al volante di una modesta Apecar. Dal Salernitano all'Alta Irpinia un 25enne credeva di poter facilmente mettere a segno una truffa ai danni di un settantenne e garantirsi così in modo impunito un illecito profitto.Il giovane, alla guida della sua vettura, aveva scelto con cura la sua vittima a Caposele.Simulando un incidente, ha accusato l’anziano conducente dell'Apecar di aver provocato dei danni alla propria auto che invece erano preesistenti: 500 euro la somma inizialmente richiesta a titolo di risarcimento. L’ignaro ma guardingo anziano, intuendo di trovarsi di fronte a un tentativo di truffa messa in atto nei suoi riguardi, ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Sul posto è giunta una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella e, all’esito degli accertamenti, è emersa la realtà dei fatti. Per il 25enne truffa andata male e denuncia.