Un soggetto che subaffitta l'appartamento occupato senza titolo a Rione Mazzini ad un facoltoso commerciante; un uomo divorziato solo sulla carta che abita ancora con la moglie, abusiva a sua volta, e nel frattempo si è impossessato di una casa popolare a Rione Parco; un altro soggetto, coniugato, che convive abusivamente con un uomo nell'hotel del degrado di via Pirone, a Valle.



Negli alloggi pubblici della città di Avellino è un'altra giornata di ordinaria follia. Altri tre sgomberi, fanno da sfondo ad altrettante storie ai limiti dell'immaginazione. E non mancano momenti di forte tensione. Come era avvenuto la scorsa settimana, all'avvio degli sfratti, la macchina istituzionale coordinata dalla Prefettura si mette in moto nelle primissime ore della mattinata: polizia, carabinieri, vigili urbani e caschi rossi, Alto Calore, Sidigas e ditte di traslochi si portano prima di tutto a via Mazzini. Qui liberano senza particolari problemi l'appartamento situato all'ultimo piano del civico 47. Si scopre che l'alloggio, di appena 45 metri quadrati, fatiscente sia fuori che dentro, era stato occupato inizialmente da N.R., 54 anni e una moglie a sua volta abusiva in un'altra abitazione. Ma nel tempo era stato addirittura subaffittato ad un commerciante di Piazza Kennedy, D.A.G. di 63 anni, particolarmente conosciuto al centro città e per nulla bisognoso di un appartamento pubblico.



Un breve briefing a Rampa Santa Maria delle Grazie e le forze dell'ordine raggiungono il secondo obiettivo della giornata. A Rione Parco, segnatamente a via Rotondi 53, terzo piano, va in scena il divorzio fittizio. La casa era stata infatti occupata abusivamente da C.R., pregiudicato di 54 anni. L'uomo, che risultava divorziato, viene sorpreso dalle forze dell'ordine proprio nell'appartamento dell'ex moglie, a Contrada Quattrograna ovest, manco a dirlo occupato abusivamente. Stesso copione, con le operazioni di sfratto che si completano con la tappa di via Pirone. Si tratta di una delle stecche dei marci prefabbricati di Valle, dove più di una volta, i sindaci che si sono avvicendati hanno promesso una svolta che dipenderà solo e soltanto dai finanziamenti Pics. Qui la tensione sale sin dall'inizio. Al primo piano del civico 10, si sentono chiare le urla di uno dei due occupanti. Al termine dell'operazione, G.E., di 50 anni, colpisce a pugni il finestrino di una «Dacia» parcheggiata davanti al portone. Poi rompe lo specchietto dell'automobile. Accade in un attimo, poco prima che gli agenti lo raggiungano e che il comandante della Polizia Municipale, Michele Arvonio, riesca a tranquillizzarlo. Viene medicato. Subito dopo si apprendono i dettagli del terzo ed ultimo sgombero della seconda giornata di passione. G.E. è sposato e vive con la moglie. Ciò nonostante, ha occupato l'alloggio di via Pirone, al primo piano, dove coabita con S.V., di 47 anni. Quest'ultimo, precedentemente cameriere in un ristorante che ha chiuso da un pezzo, è disoccupato e viene sistemato dalla Municipale in una casa famiglia. Anche questa storia desta grande scalpore.



I curiosi circondano il luogo dello sgombero, la gente del quartiere partecipa emotivamente. È un vero e proprio universo dell'abusivismo, quello nel quale si sta muovendo la task force degli sfratti. Anche a questo giro, l'Alto Calore, con il responsabile del comparto, Lio Bagno, ha individuato oltre 10 utenze allacciate in maniera irregolare. Staccarle tutte significa lasciare senza acqua famiglie spesso senza reddito. Un'emergenza nell'emergenza. D'altro canto, c'è anche chi ora può sorridere. Al termine della mattinata, i primi due alloggi sono stati consegnati ad altrettanti legittimi assegnatari. Uno di questi, quello di Rione Parco, di 133 metri quadrati, è stato consegnato ad un soggetto già raggiunto da un avviso di sfratto dal padrone di casa, ovviamente un privato. Il tugurio di via Pirone, ormai inservibile come l'intero quartiere, è stato murato. Per quei prefabbricati non resta che la demolizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA