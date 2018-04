Giovedì 12 Aprile 2018, 02:56 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2018 06:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora una truffa ai danni di un anziano. Spacciandosi per un avvocato, un malvivente è riuscito a truffare un anziano di Taurasi che gli ha consegnato la somma di 5.000 euro in contanti. Prima la telefonata alla vittima prescelta, con richiesta di denaro necessario per evitare l’arresto del genero quindi la visita, direttamente presso l’abitazione dell’anziano. Il finto avvocato ha anche riferito che successivamente gli sarebbe stata consegnata la ricevuta per la detrazione fiscale. L’avvocato farlocco, intascato il denaro si è poi dileguato. A quel punto, l’anziano si è reso conto del raggiro in cui era incappato e dopo un paio di ore, quando ha incontrato il genero e ha compreso di essere stato truffato, si è rivolto ai carabinieri.Sono in corso accertamenti per indentificare il truffatore.