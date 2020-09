Truffa ai danni di un'anziana di Ariano Irpino. Vittima una signora di 80 anni. La donna ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che si spacciava per suo nipote, chiedendole dei soldi per far fronte ad acquisti effettuati su internet.

Poi si è presentato presso la sua abitazione un sedicente corriere al quale ha consegnato 8mila euro in contanti e monili in oro. Appena in possesso del denaro e dei preziosi, il malvivente è fuggito via. Insospettita da tale azione, la donna ha contattato il familiare. Solo a questo punto non ha avuto più dubbi del raggiro e ha allertato i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini.

