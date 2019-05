Martedì 21 Maggio 2019, 14:10

«Sono il maresciallo dei carabinieri. Suo figlio è bloccato in caserma perché con la macchina ha investito una donna che è in gravi condizioni. C'è una questione legale da risolvere, ma bisogna pagare subito 15mila euro. Passerà un avvocato a ritirare i soldi». Con questa menzogna propinata al telefono, ieri un truffatore è riuscito a derubare un ultraottantenne di Melito Irpino, facendosi consegnare ottomila euro in contanti e altri oggetti in oro. Solo dopo qualche ora il malcapitato ha scoperta della truffa, quando ha visto rientrare a casa il proprio figlio a cui ha raccontato l'episodio. Le forze dell'ordine sono state immediatamente allertate e i carabinieri della compagnia di Ariano sono alla ricerca del truffatore.