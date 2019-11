© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato dai carabinieri di Grottaminarda, in provincia di Avellino , su disposizione della Procura di Benevento e rinchiuso nel carcere di Poggioreale a Napoli. Finisce l'avventura di un 27enne partenopeo accusato di aver truffato un'anziana coppia di Melito Irpino lo scorso mese di maggio.Il ragazzo avrebbe contattato telefonicamente le vittime spacciandosi per maresciallo dei carabinieri e inscenando un incidente causato dal loro figlio con un'auto priva di assicurazione.Per risarcire i danni sarebbero stati necessari. Subito dopo il truffatore si presenta a casa delle vittime che gli consegnano 8.300 euro in contanti oltre ad orologi, anelli con brillanti, collane e bracciali d'oro. In pratica tutto il denaro e l'oro custodito in casa. La coppia si rende conto della truffa solo dopo aver parlato con il proprio figlio, a quel punto scatta la denuncia al comando dei carabinieri.I militari dell'Arma, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze di alcune persone sono riusciti ad identificare il truffatore, tra l'altro con a carico precedenti per reati simili. Al vaglio ci sono anche ulteriori episodi simili che si sono susseguiti in quella zona dell'Irpinia. I carabinieri sono anche alla ricerca di un complice.