Fiorella Mannoia al teatro Gesualdo, annunciata la nuova data di Avellino

Si aggiungono nuove date al tour teatrale di Fiorella Mannoia “La versione di Fiorella Tour 2022” che partirà a marzo da Bologna e che vedrà l'artista tornare sul palco con la sua band per interpretare i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di Niente”. Il primo dei nuovi appuntamenti oggi annunciati è per sabato 19 marzo 2022 al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino: un altro grande show che arricchisce il calendario degli eventi a cura di Anni 60 produzioni nel teatro irpino all’insegna della musica d’autore.

Il tour, prodotto da Friends and Partners, prende il nome dal programma che Fiorella sta conducendo su Rai 3 dal 25 ottobre scorso in seconda serata. Ad accompagnarla sul palco durante il tour i musicisti Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro Doc De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale di tutto lo spettacolo. I biglietti per la data di Avellino sono disponibili in prevendita da oggi, giovedì 13 gennaio, su www.ticketone.it e nei circuiti di vendita autorizzati.

Il concerto di Fiorella Mannoia al Gesualdo si aggiunge ai già annunciati grandi appuntamenti (fuori abbonamento) a cura di Anni 60 produzioni: Massimo Ranieri in “Sogno e Son desto” sabato 22 gennaio, Claudio Baglioni “Dodici Note Solo” venerdì 11 marzo, Luca Argentero in “È questa la vita che sognavo da bambino?” mercoledì 30 marzo, Ermal Meta lunedì 4 aprile 2022, Nino D’Angelo “Il poeta che non sa parlare” sabato 30 aprile.