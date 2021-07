Troppo vicino al fiume, sequestrato palazzo in costruzione tutto abusivo

Sequestrato un palazzo in costruzione ad Avellino. Sigilli per uno stabile il cui progetto la realizzazione di 16 appartamenti. Sono stati i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) di Avellino ad eseguire il provvedimento. I militari hanno denunciato tre persone, ritenute responsabili, a diverso titolo ed in concorso tra loro, dell’illecita realizzazione di opere edilizie in area di inedificabilità.

APPROFONDIMENTI LA LOTTA AL COVID Avellino, vaccino vien di notte l'Asl schiera il camper nelle... LA GIUSTIZIA Campania, uccisero il padre di lei:a giudizio immediato i... IL CASO Dalla Calabria all'Alta Irpiniamettono a segno truffa da 7mila...

I tre, secondo quanto riscontrato dai carabinieri, all’interno della fascia di rispetto di 150 metri del torrente Fenestrelle, hanno realizzato opere edilizie in assenza di permesso di costruire e dei nulla osta paesaggistico e sanitario. Nello specifico, dopo la prevista Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, era stato eseguito l’abbattimento di un vecchio immobile e, in assenza dei necessari titoli abilitativi, si stavano realizzando le fondazioni del nuovo fabbricato, da 16 appartamenti e del valore di circa tre milioni di euro.

Inoltre, all’interno di un’area agricola attigua, era in fase di costruzione muro di contenimento, in assenza di idoneo titolo edilizio abilitativo e dell’autorizzazione sismica. L’intero cantiere, di circa 2.000 metri quadrati, è stato sottoposto a sequestro e a carico dei tre soggetti è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.