Martedì 9 Aprile 2019, 16:24

Ha sversato rifiuti speciali nel torrente Solofrana, che è un affluente del fiume Sarno. Nei guai un imprenditore di Solofra che deve rispondere della pesante accusa. Le indagini sono scattate qualche giorno fa per l’abbondante presenza di schiuma nell’alveo del Solofrana. I carabinieri e la polizia municipale sono riusciti a stabilire la provenienza dello scarico, originato da un’azienda ubicata poco distante. Hanno accertato che venivano fatti confluire nel torrente le acque del piazzale aziendale sul quale si era accidentalmente riversato un notevole quantitativo di sostanza sgrassante contenuta in una cisterna. Per il titolare dell’impianto è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.