Rissa tra imprenditori nel nucleo industriale di Flumeri. Sono state denunciate cinque persone dai carabinieri della locale Stazione. La zuffa, è divampata dopo un alterco scaturito per motivi in corso di accertamento. Grazie all’immediata attività sviluppata, anche con l’acquisizione di video dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza, i militari sono giunti all’identificazione dei cinque imprenditori (di età compresa tra i 50 ed i 65 anni), che non hanno riportato gravi lesioni. Alla luce delle evidenze emerse, per loro è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. © RIPRODUZIONE RISERVATA