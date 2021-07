Il focolaio del campo estivo, sono 8 i contagiati: il Covid spaventa l'Irpinia

Otto nuovi casi di Covid-19 ieri in Irpinia che fanno schizzare l'indice di positività verso l'alto, mentre il focolaio del campo scuola di Manfredonia sembra essersi spento dopo i timori degli ultimi giorni.

Sono in tutto otto i contagi legati al cluster sviluppatosi in Puglia. È arrivata infatti l'ufficialità dell'ottavo caso, che già era stato computato tra quelli sospetti. Si tratta di ragazzi di 17 e 18 anni (sei di Avellino, uno di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati