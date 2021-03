Focolaio Covid a Serino, centro d'accoglienza nella morsa del virus

È la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da Coronavirus. Oggi bandiere a mezz'asta in tutta la penisola. Per l'Irpinia, purtroppo, c'è da registrare un'altra morte. Ieri mattina è spirata nella terapia semintensiva dell'unità operativa di Malattie Infettive dell'azienda Moscati, una paziente di 87 anni di Torre Le Nocelle, ricoverata dal 9 marzo.

È il secondo decesso nel giro di poche ore per la piccola comunità. La provincia si trova a piangere 278 persone uccise dal Covid da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, sono 217 dalla scorsa estate. Una serie di lutti che ha sconvolto l'intero territorio. A un anno dallo scoppio della pandemia, l'Irpinia si trova a contare ancora 145 casi in un solo giorno su 1.447 tamponi analizzati. Il tasso di positività scende al 10,02%, rispetto al 13% delle 24 ore precedenti. Così il dettaglio del bollettino dell'Asl dei nuovi casi scovati: 1 ad Aiello del Sabato, 1 ad Altavilla Irpina, 1 ad Andretta, 4 ad Ariano Irpino, 4 ad Atripalda, 7 ad Avella, 19 ad Avellino, 2 a Baiano, 2 a Bonito, 1 a Capriglia Irpina, 1 a Cervinara, 7 a Contrada, 10 a Fontanarosa, 1 a Forino, 1 a Gesualdo, 1 a Grottaminarda, 3 a Mercogliano, 4 a Mirabella Eclano, 4 a Montefalcione, 3 a Monteforte Irpino, 2 a Montefredane, 7 a Montemiletto, 6 a Montoro, 2 a Moschiano, 1 a Ospedaletto d'Alpinolo, 1 a Paternopoli, 1 a Pietradefusi, 6 a Quindici, 1 a Roccabascerana, 1 a Rotondi, 1 a San Martino Valle Caudina, 2 a Santa Lucia di Serino, 1 a Santa Paolina, 17 a Serino, 10 a Solofra, 5 a Sperone, 1 a Sturno, 1 a Summonte e 2 a Torella dei Lombardi. Complessivamente dall'estate, compresi guariti e decessi, si contano 13.532 casi in provincia.



Il report dell'Azienda sanitaria evidenzia numeri importanti di contagi a Serino. Si tratta di 14 richiedenti asilo ospiti di un centro di accoglienza del paese e già in quarantena dal 4 marzo, dopo la positività di un altro immigrato, e di tre residenti. Oggi, invece, saranno sottoposti a tampone molecolare 13 dipendenti di Serino della Terminio Frutta di San Michele di Serino (la proprietà ha avviato uno screening generale nei giorni scorsi), risultati positivi al test rapido. Sono stati convocati al drive-in di Campo Genova ad Avellino. Il sindaco di Serino, Vito Pelosi, spiega la situazione: «Si specifica che 14 persone risultate positivi al tampone molecolare di controllo da parte dell'Asl fanno parte di un centro di accoglienza per extracomunitari, già in quarantena da 10 giorni in quanto a contatto con un positivo. Le condizioni di salute, fortunatamente, sono buone. Tutte le relative procedure di isolamento domiciliare e le attività di profilassi sono state attivate. Attualmente, quindi, i positivi sul nostro territorio sono 40, di cui 3 domiciliati fuori comune». Poi aggiunge: «I 13 dipendenti dell'azienda privata, risultati positivi al tampone rapido, al momento si trovano in isolamento domiciliare insieme ai contatti diretti e sono stati convocati dall'Asl per l'effettuazione del tampone molecolare. Raccomandiamo, come sempre, di continuare ad avere comportamenti di responsabilità e rigore, rispettando le disposizioni vigenti».



C'è preoccupazione a Fontanarosa, dove sono venuti fuori altri 10 casi. Il dato emerge a seguito del drive-in dell'altro ieri in paese. Una seconda ondata legata sempre allo stesso cluster scoppiato qualche giorno fa. Bacchetta i furbetti il sindaco di Forino, Antonio Olivieri. Lancia un appello al senso di responsabilità. «Dal bollettino dichiara è emersa una sola nuova positività al Covid-19. È in corso, per la nostra concittadina risultata positiva, l'indagine epidemiologica per risalire ai contatti avuti negli ultimi dieci giorni. Le guarigioni ufficiali sono invece quattro. Esorto la cittadinanza ad un maggiore senso di responsabilità. Rifaccio presente come sia fondamentale riportare nelle indagini epidemiologiche rivolte ai soggetti risultati positivi, espletate dall'Asl, tutti i reali contatti avuti. Contatti che hanno l'obbligo all'isolamento per 10 giorni al cui termine deve seguire l'esito negativo del tampone per interrompere la quarantena. A tutela della salute nostra e dei nostri cari, invito di vero cuore a essere onesti in primis con se stessi e poi con gli altri. È indispensabile senso civico e correttezza. Esorto nuovamente a rispettare le limitazioni imposte». Sono 78 gli attuali positivi a Forino. Nella vicina Contrada sono 70 i residenti alle prese ancora con il virus e si attende per l'autopsia sulla salma del compianto ex vigile urbano, Giovanni Amatrudo. A Montemiletto, il primo cittadino Massimiliano Minichiello rimarca che «dall'ultimo avviso del 14 marzo, sono risultati positivi 14 nuovi tamponi. Tra i casi positivi attribuiti dall'Asl, due non sono domiciliati. Il rapido aumento dei contagi è sotto gli occhi di tutti. È una fase molto delicata, ora più che mai siamo nel pieno dell'epidemia. Rispettiamo gli obblighi vigenti e le prescrizioni igienico sanitarie».



