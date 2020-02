Follia in pieno centro ad Avellino. Un giovane di 28 anni è stato bloccato tempestivamente dagli agenti della Sezione Volanti della Questura utilizzando dello spray urticante. Il 28enne ha distrutto il portone di un palazzo dove risiede un nucleo familiare che avrebbe perseguitato a più riprese. Per forza voleva entrare nella casa di quella famiglia. Quando sono arrivati i poliziotti, coordinati dal vicequestore Elio Iannuzzi, il giovane ha opposto resistenza. Gli agenti in un contesto di sicurezza sono riusciti a fermarlo. Necessario l'intervento sul posto anche di un'ambulanza del 118. Pronti provvedimenti a carico del giovane. © RIPRODUZIONE RISERVATA