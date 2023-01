Da un cavallo arabo di grande genealogia, il Sequoia Fiano di Avellino, ad Oikos, Greco di Tufo che corre con grande naturalezza e indubbia personalità sullo spartito, in un concerto di emozioni che toccano le corde dell'anima e il palato. È questo che l'Azienda agricola Fonzone coccola e produce in località Scorzagalline a Paternopoli, uno dei diciassette comuni del Taurasi. Il fondatore di questa avventura nel vino, iniziata nel 2005 un po' per gioco, un po' per curiosità, ma fondamentalmente per il richiamo alle origini dei suoi avi, i Fonzone Caccese, e quindi al ritorno, è il professore Lorenzo Fonzone, un luminare dell'ortopedia le cose le ha fatte sempre bene. E questi due nuovi vini, già in carta nell'azienda di famiglia, lo testimoniano ampiamente.

Partiamo da Oikos che in fondo è lo specchio, la filosofia di questa magnifica famiglia molto unita e numerosa che trae linfa vitale vincente, da questa esperienza assai affascinante. Dal greco oikos (famiglia), lo spazio fisico e simbolico in cui si svolge la vita della famiglia allargata e che comprende oltre alla dimora, anche l'azienda agricola e chi in essa vi lavora. I Fonzone partono da questa immagine verticistica che vede il fondatore Lorenzo all'apice della piramide di cui sono parte pulsante i figli Gabriele e Davide (impegnati anche in altre attività imprenditoriali della famiglia), con le rispettive consorti Silvia e Ria ed Amedeo De Palma. Tutti con un ruolo fondamentale e di grande responsabilità. Al fascino del vino ha rinunciato come parte attiva Duccio, terzogenito di Lorenzo che non disdegna i nettari di famiglia, ma che ha intrapreso una brillantissima carriera di chirurgo ortopedico e, ironia del caso, nel 2019 ha eseguito un difficilissimo intervento ad una mano di un uomo, fotocopia di quello storico fatto dall'illustre genitore cinquantaquattro anni or sono.

Oikos è il Greco di tufo 2020 riserva (evoluzione del base), tratto da una selezione da uve provenienti da Altavilla Irpina. La particolarità è che gli acini insistono in un unico vigneto di quarant'anni in contrada Sassano che ospita viti vecchie con un clone di greco antico. Il grappolo è piccolo e molto spargolo; la buccia, con la maturazione diventa di un dorato carico che riporta al classico color oro carico che aveva un tempo il Greco. Ad ottimizzare il tutto, una vinificazione particolare: affinamento e fermentazione avvengono in botti grandi da 25 quintali di legno austriaco, insieme ad una parte di buccia, facendo una leggera macerazione. Ciò dà una leggera tannicità che per un bianco obiettivamente è un po' eccessiva ma, sostando in botti di legno austriaco, il vino alla fine respira meglio. Freschezza, eleganza e lunghezza compongono questo Greco 2020 edito in 3700 bottiglie numerate.



E passiamo al Sequoia 2020, un Fiano di Avellino che resta molto interessante e che presenta un'altra novità, voluta da Luca D'Attoma, il valente enologo toscano che segue le sorti dell'azienda Fonzone, supportato dal tecnico di cantina, il giovane e bravissimo enologo irpino Francesco Moriano. L'annata 2020, infatti, ha fatto un percorso diverso che comprende molteplici vinificazioni tra cui tre con macerazione sulle bucce; la quarta fermentazione e affinamento è in tonneau di rovere francese, il tutto assemblato per il prodotto finale. Il risultato finale è decisamente interessante per questo splendido Fiano macerato, cavallo di battaglia dell'azienda, le cui uve provengono da vigneti di circa trent'anni situati a Parolise. Sono 4600 le bottiglie prodotte.