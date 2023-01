Forbici e coltello, così minaccia la compagna: arrestato

Al termine di una furibonda lite, interrotta con grandi difficoltà dai carabinieri, un uomo di 23 anni di nazionalità romena è stato arrestato per atti persecutori nei confronti della compagna. È accaduto a Mercogliano, in provincia di Avellino dove i militari in seguito ad una segnalazione al 112 sono intervenuti nell'abitazione del centro storico bloccando il giovane prima che potesse darsi alla fuga. È stato trovato in possesso di un coltello e delle forbici utilizzati per minacciare la compagna. Dopo l'interrogatorioal comando provinciale dei carabinieri, su disposizione della Procura di Avellino, l'uomo è stato tradotto in carcere con l'accusa di stalking.