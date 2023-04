Accusato di omicidio stradale, condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione e ad otto mesi di servizi sociali che dovrà svolgere presso il comune di Montoro. Pena concordata tra le parti, al termine del rito alternativo, il patteggiamento, prescelto dall'imputato, Sergio Mandile, cinquantenne di Forino, difeso dagli avvocati Angelo Carrella e Roberto Altavilla. Sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino, Fabrizio Ciccone che ha previsto anche una sanzione accessoria per l'imputato: la sospensione della patente per un anno e quattro mesi. L'incidente mortale avvenne il 16 novembre 2022, intorno alle 6.30, lungo via Due Principati della frazione di Celzi di Forino. A perdere la vita il sessantanovenne Alfonso Avagnano che era uscito da poco dalla sua abitazione per raggiungere un fondo agricolo di sua proprietà.

APPROFONDIMENTI Incidente sulla variante est di Avellino: motociclista in codice rosso Frontale tra auto, una finisce fuori strada: donna in ospedale Morte di Matteo Spirito, indagati 6 medici

di Salerno e Avellino e l'investitore

Secondo una prima ricostruzione del sinistro mortale, l'uomo stava camminando lungo il ciglio della strada, quando venne travolto dal Fiat Doblò guidato dal cinquantenne, risultato negativo agli accertamenti eseguiti dagli inquirenti nell'immediatezza dei fatti. L'imprenditore, sconvolto per l'accaduto, si allontanò per andare a chiedere aiuto e allertare i soccorsi. Su quanto accaduto indagarono i carabinieri della Stazione di Forino insieme ai colleghi della Compagnia di Baiano. Alfonso Avagnano era pensionato, dopo aver lavorato per diversi anni nel settore edile e boschivo. L'episodio sconvolse la comunità di Forino. I familiari della vittima si sono costituiti parte civile nel corso dell'udienza preliminare e sono stati rappresentati dall'avvocato del foro di Avellino, Cesare Fiorentino.