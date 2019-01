Domenica 27 Gennaio 2019, 21:24 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2019 21:55

Rami pericolanti e auto prigioniere nella neve. Forti nevicate, disagi in Alta Irpinia. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, nel pomeriggio di oggi 27 gennaio, è intervenuta sulla strada che porta all'altopiano del Laceno, nel territorio del comune di Bagnoli Irpino, per la rimozioni di rami pericolanti a causa delle forti nevicate che hanno interessato il territorio. Si è reso necessario anche l'intervento dell'autoscala, arrivata in supporto dalla sede centrale di Avellino. Recuperato anche un veicolo rimasto impantanato nella neve.