Domenica 26 Maggio 2019, 13:30

Ha fotografato la scheda all’interno della cabina, ma è stato scoperto e denunciato. Nei guai è finito un elettore di Montemiletto. L’episodio si è verificato questa mattina, poco dopo l’apertura dei seggi. Nel comune della provincia di Avellino si vota anche per le Amministrative, in un clima non certo di massima distensione. Della vicenda si occupa la polizia che nel caso specifico gestisce la vigilanza nelle sezioni di Montemiletto. A nulla, dunque, sono valse le raccomandazioni a evitare di portare i telefoni cellulari nelle cabine.