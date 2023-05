Osservatorio Fp Cgil, «Più personale nel presidio sanitario di Montoro»

Arrivano le prime segnalazioni all’Osservatorio per la salute e i servizi sociosanitari della Fp Cgil di Avellino. Sono i referenti Pietro de Ciuceis ed Adele Giro ad intervenire attraverso una nota congiunta. «L’Osservatorio per la salute e i servizi sociosanitari della Fp Cgil di Avellino – affermano - al fine di abbattere le liste di attesa e, soprattutto, di dare adeguato supporto e servizi ai cittadini, ha alcuni suggerimenti. Innanzitutto, la speranza è che all’Azienda ospedaliera Moscati venga riattivata l’esecuzione degli esami istologici presso il laboratorio interno».

In secondo luogo, «che si risolva, in via definitiva, il problema del personale del Presidio Sanitario di Montoro, assegnando adeguate risorse di personale al fine di garantire la corretta apertura degli ambulatori.

In particolare, quello di Diabetologia».

Infine, «riteniamo che la Asl debba attivare il sistema dei Percorsi Ambulatoriali Complessi e Coordinati al fine di prendere in carico il cittadino che ne ha bisogno e garantire con una singola prescrizione medica la prenotazione di tutti gli esami necessari, abbattendo liste di attesa e risparmiando all’utenza eventuali criticità di sistema. Di fatto, il lavoro dell’Osservatorio è solo all’inizio».