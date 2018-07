Il colpo di fulmine tra gli operatori del 118: Alex e Olena si sposano in ambulanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 23 Luglio 2018, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2018 08:32

Sposi in ambulanza, e a sirene spiegate, non certo per una disavventura nel giorno delle nozze ma per celebrare il mezzo galeotto di un amore.Alle lussuose auto d'epoca o a una carrozza trainata da cavalli Alessandro D'Agostino e Olena Naydych, da cinque anni operatori del 118 di Montecalvo Irpino, hanno scelto, dopo aver ottenuto le autorizzazioni di rito, un'auto per il pronto soccorso dell'Anpas locale, addobbata con nastri di tulle bianco e fiori di campo, per spostarsi dalla chiesa dove hanno pronunciato il fatidico sì al ristorante.Foto ricordo per la coppia di novelli sposi davanti all'ambulanza bardata a festa immortalata in uno «shooting« firmato dal maestro Franco D'Addona. E non sono mancate le battute scaramantiche di amici e parenti per la singolare scelta. La stessa che in fondo li accomuna e li ha fatti incontrare fino a portarli all'altare.Autista soccorritore lui e soccorritrice lei i due giovani si sono conosciuti e innamorati proprio a bordo del mezzo. Tra un intervento e l'altro Alessandro ha dichiarato il suo amore alla bellissima Olena, fisico da modella e piglio deciso da operatrice sanitaria.