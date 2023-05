Frada ritorna aggiungendo un altro capitolo al tema che esplora con maggiore maestria: quello dell'amore ai tempi della Generazione Z.

È appena uscitodisponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 19 maggio per Capitol Records Italia). Look che ricorda vagamente Scialpi senza chiodo, una voce che sembra sempre sul punto di rompersi, Frada, contrazione di Francesco D'Agostino, mescola l'hip hop alla matrice cantautorale. "Io conosco due persone che sono molto legate / Che non cercano un tesoro come farebbe un pirata / Dove trovano emozioni loro trovano una casa ed è bello che ad entrambi basta poco per sognare": è questo l'incipit di un brano che immortala con autenticità la sua relazione in tutte le sue sfaccettature e contraddizioni: da un lato la frenesia e la spensieratezza giovanile, dall'altra la paura del futuro e la sua incertezza. Il precedente singolo, Sotto casa tua, raccontava, una storia d'amore complessa un punto di vista più interno, in Amore sincero c'è uno sguardo più maturo che non si sofferma nel particolare del quotidiano ma guarda al rapporto più a volo d'uccello: «C'è una visione più matura rispetto alle canzoni precedenti» spiega Frada. «Proprio sulla scorta della tua considerazione abbiamo realizzato un video in cui l'occhio delle telecamera è dentro la casa dei protagonisti ed osserva questa coppia dall'alto. Il tema dell'amore alle diverse età è un classico.Viverlo in modo viscerale senza sovrastrutture è una prerogativa di questa età». "Per due della nostra età non è difficile vivere un amore sincero": nell'inciso Frada lo ribadisce. Ma in esso c'è anche un'esortazione a chi non riesce a viverlo in questo modo: «Molti miei coetanei hanno di difficoltà ad intraprendere una relazione stabile o a legarsi ad una sola persona. Nel testo due flashback tra passato e futuro legati ai genitori: "Un bimbo cresce con il mito del padre, diventerà più grande, diventerà gigante". La figura genitoriale ed il suo l'esempio resta un elemento importante nella formazione. Un termine di paragone, uno stimola positivo a far meglio. Nel caso specifico è quello di papà Angelantonio imprenditore e presidente dell'Avellino calcio. "Ricordo da ragazzino me ne stavo da solo nella casa sull'albero dei tuoi genitori".

La casa sopra all'albero del nonno materno: «Mi piaceva raccontare questo episodio dell'infanzia. È un'immagine che mi trasmette serenità». La produzione di Amore sincero è curata da Kyv e Brail. Kyv è Vincenzo Centrella, altro irpino. «È il produttore che cura tutta la parte musicale del mio progetto». Frada è uno dei tantissimi volti nuovi della scena musicale italiana, quella che, qualche settimana fa, Francesco Guccini ha dichiarato di non conoscere e di non ascoltare. «Oggi ci sono solo canzoni inutili» le sue parole in una parte "avvelenata", è il caso di dirlo, della sua intervista. «E' una dichiarazione in parte condivisibile. Stiamo attraversando un momento in cui non c'è questa particolare attenzione al significato nelle canzoni.



Ma c'è anche un mondo musicale che non sempre arriva al mainstrem, ma che esprime i suoi contenuti. Certo, è difficile paragonare la musica di oggi con quella dell'epoca d'oro dei cantautori. C'era un modo diverso di scrivere. C'è stato un cambio generazionale, ma ci sono aspetti di sostanza e qualità anche nella musica di oggi». L'estate di Frada è dietro l'angolo: «Uscirà altra mia musica. C'è voglia di cantare dal vivo. Avellino, Roma e Milano sono le tre date certe».