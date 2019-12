© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Avellino e la polizia municipale del capoluogo irpino prestano un'auto all'amministrazione comunale di Moschiano . A seguito del maltempo dei giorni scorsi a​ Moschiano, in località San Michele, si è verificato un dissesto idrogeologico del costone collinare ed​ è stata disposta l’evacuazione delle famiglie che abitano nei pressi del lagno “Moschiano”. Durante il nubifragio è stata danneggiata anche l'unica auto della polizia municipale.Il sindacoha chiesto aiuto, vista l'urgenza di provvedere quanto prima a dotare gli agenti di un veicolo, indispensabile non solo per i compiti di istituto, ma soprattutto per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. All'appello​ ha risposto il Comune di Avellino. Il sindacoe il colonnellohanno concretamente​ espresso la propria vicinanza e solidarietà all'amministrazione comunale di Moschiano, concedendo una Fiat Panda in comodato d'uso.