Francesca, affetta da una malattia rara: «Devo operarmi, cerco un piccolo aiuto»

«Il mio nome è Francesca, sono una ragazza italiana affetta da una malattia molto rara, nata e cresciuta ad Avellino. Ho 31 anni, a breve 32 e tra meno di due mesi dovrò affrontare un'importante operazione». Inizia così l'appello di Francesca D'Agostino per raccogliere fondi per sottoporsi a un delicato intervento.

Dal 2011 Francesca combatte con una malattia che ha un nome GLA (Generalized Lymphatic Anomaly), anche degenerativa e priva di cure. «Si tratta di una malattia estremamente rara, caratterizzata da una crescita abnorme dei vasi linfatici che vanno, purtroppo, ad invadere ed a comprimere organi vitali e a ridurne le capacità funzionali - spiega Francesca-. È una malattia multisistemica che coinvolge soprattutto la sfera toracica, cuore e polmoni sono maggiormente colpiti ma molto spesso questa compressione si estende fino alle ossa, fino ad avere deficit neurologici invalidanti».

È stata fondata un’associazione che si occupa della malattia: LGD Allience Europe (https://www.lgda.eu). «Grazie a questa associazione - prosegue- ho avuto la grande fortuna di sapere che a Madrid c’è un medico che sta investendo molto del suo tempo nella ricerca e nell’aiuto ai pazienti affetti da questa terribile diagnosi e, dal nostro incontro, nel novembre del 2019, scopro della possibilità di un intervento molto complesso e tanto delicato ma capace di poter ridurre la formazione del chilotorace che ha impatto soprattutto sulla capacità e funzionalità polmonare. Che dire, non ci ho pensato due volte ed eccomi qui pronta a chiedere il vostro supporto. Il giorno 8 luglio è stato fissato il mio ricovero ed essendo poco il tempo a disposizione sono qui per chiedere a voi un piccolo supporto economico per raggiungere la somma dell’intervento». Per le donazioni https://gofund.me/f5db2451.