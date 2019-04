CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 6 Aprile 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un infarto fulminante ha stroncato la giovane vita di Francesco Melito, che viveva con i suoi in una palazzina di via Cappuccio al rione Aversa della città.Ad appena 30 anni è volato in cielo, gettando nello sconforto familiari e amici. Questa mattina alle 10 l'ultimo saluto nella chiesa della Santissima Trinità dei Poveri di via Morelli e Silvati. Sarà il parroco don Enzo Spagnuolo a celebrare le esequie. Ieri il sacerdote, affranto per la triste notizia, ha incontrato i genitori Antonio e Filomena, e i fratelli Generoso e Alessandro. «Il Signore mi suggerirà le parole adatte per cercare di dare loro conforto dopo questa dipartita dice don Enzo, che elogia questa famiglia di lavoratori sempre unita Mi ricordo Francesco da ragazzino. Così come tanti altri suoi coetanei. Un dolore per quest'area di Avellino, ma anche per l'intera città. Una giovane vita spezzata». Decine di persone, soprattutto ragazzi, che ieri si sono recati presso l'abitazione di Franesco Melito. Un giovane che tutti descrivono buono, generoso, capace di essere amico con chiunque. Era tifosissimo dell'Avellino Calcio. Il viavai è continuato per ore nel popoloso quartiere del capoluogo.