Franco Ricciardi in concerto a Mercogliano

Altavilla, Montemiletto, Mercogliano: quasi una cicloturistica per Francesco Liccardo, per gli amici Francuccio da Secondigliano, ma per il pubblico Franco Ricciardi. Il suo Je tour 2023, dal titolo del suo ultimo album uscito lo scorso novembre, fa tris in Irpinia. Stasera nel Piazzale della Funicolare a Mercogliano (alle 22) magari arriverà a bordo di quella Renault 5 verde che campeggia sulla copertina di un disco, l’ultimo, con cui strizza l’occhio agli anni ’80. Il sindaco Vittorio D’Alessio ha assecondato le richieste dei fan che anche alla falde del Partenio continuano a crescere. Una crescita parallela alla carriera di Ricciardi. Cinquantasette anni il prossimo 6 ottobre, una ventina di album alle spalle, è passato dal più classico neomelodico, dalle cerimonie nuziali, alle tematiche sociali (con l’inno antirazzista Cuore nero e le frequentazioni con le Posse e Lanzetta), ed alle colonne sonore per film (due David di Donatello per Song’ e Napule e Ammore e malavita) fino a collaborare con Gué Pequeno, Boomdabash e ricevere gli endorsement di Jovanotti e la vetrina nazional popolare con Sannino per la sigla di Domenica In fortemente voluta dall’affezionata “zia” Mara Venier. Risultato? Anche i 40 mila dello Stadio Maradona dello scorso giugno.

L’alternativa musicale è nel cuore di Avellino e si chiama Luca Pugliese. L’architetto, pittore e cantautore di Frigento, ex leader dei Fluido Ligneo, accantonerà per una sera il pur prodigo “E ti vengo a ricercare”, omaggio al suo mito Franco Battiato costruito sapientemente con il critico musicale Dario Salvatori, per riproporre il suo repertorio in versione one man band: l’appuntamento è in Piazzetta San Ciro alle 21.

Musica anche a Quindici che, dopo la sbornia per il concerto di Geolier e nell’attesa di quello di Pupo (domenica 10), ospita i ritmi degli anni novanta di Nostalgia ’90. Il format arriverà poi ad Avellino venerdì sera in Piazza Kennedy. A San Potito sono attesi Vale Lambo e Marco Sentieri.



A Venticano, in occasione dei festeggiamenti per Santa Lucia e Santa Alessio, ci sarà ’A Lumanera in concerto. Parte oggi FestAmbiente, la terza edizione del festival organizzato da Legambiente Avellino – Alveare con la collaborazione di Legambiente Campania, di Arci Avellino, di Avionica, di Fortapàsc, dell’Ordine dei giornalisti, di Soma Avellino, di Blacklamb, di Central Funghi, della Cliclostazione, del Forum dei giovani di Mercogliano, di Proloco Mercogliano, di 22designer, di Klimate vintage, di Shirley Cafè, di Selenio. Si tratta di 7 eventi in 4 giorni fino a domenica tra i comuni di Avellino, Atripalda e Mercogliano. Si parte oggi alle 18 al Circolo della Stampa: si parlerà di transizione ecologica. A Serino c’è la Festa dei popoli. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Serino Humanitas in collaborazione con Intra e con il patrocinio del comune di Serino. In programma una tavolata solidale in tutto il borgo di Doganavecchia. Una serata di inclusione sociale in cui più di 50 stranieri siederanno come ospiti d’onore. A cucinare per loro l’associazione cuochi di Avellino capitanata da Luigi Vitiello. A Salza Irpina serata dedicata al Sangria Party organizzato dal Forum dei Giovani. Appuntamento in piazza Michele Capozzi, dalle 20. Musica affidata a Sacha Barbato ed al dj set di Vinyl Gianpy.