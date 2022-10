Frangipane, il manager scuote i dipendenti: «Vogliamo assumere 70 camici bianchi»

«Reclutamento di nuovo personale medico e paramedico, ampliamento del pronto soccorso con la creazione di un'area emergenza con la diagnostica completa e potenziamento di cardiologia. E per finire: intitolazione dell'ospedale di Arino Irpino anche al compianto Gennaro Bellizzi». Queste le comunicazioni più importanti fatte ad Ariano dal direttore generale dell'Asl di Avellino, Mario Ferrante, che era accompagnato dal direttore sanitario Maria Concetta Conte e direttore amministrativo Laura Coppola, nel corso di un incontro con il personale dell'ospedale Frangipane. «Sono trascorsi circa un paio di mesi dal mio insediamento - ha spiegato Ferrante - e dopo una breve disamina delle condizioni generali in cui mi sono immerso, è arrivato il momento di parlare al personale a cuore aperto perché voglio sensibilizzarlo sulle cose che vorrei fare per questo ospedale. Ma non solo, anche perché si renda conto degli obiettivi da perseguire per diventare protagonista di un processo di crescita che interessa tutti. Perché è necessario che partecipino tutti con la giusta determinazione per migliorare l'ospedale».



Quali dunque i punti qualificanti? «In questo triennio - ha ripeso il manager dell'Asl - vorrei portare tutte le strutture sanitarie della provincia su livelli più alti ed adeguati alle esigenze dell'utenza e rendere soprattutto gli ospedali performanti. Performanti vuol dire che non debbono essere considerati dei semplici ospedali, ma ospedali veri, dove si può fare assistenza di qualità. Partiamo da un intervento di reclutamento del personale. Un po' di ossigeno è arrivato dalla disponibilità del personale in quiescenza, ma in prospettiva stiamo lavorando per un obiettivo ambizioso: reclutare almeno 70-80 nuovi medici. Abbiamo ricevuto l'autorizzazione della Regione ad assumere personale per le varie discipline: chirurghi, cardiologi, ortopedici, anestesisti, infettivologhi, pneumologi. Una ventata di giovani medici. Sono necessari infermieri e parasanitari, ma soprattutto medici. Nel contempo stiamo portando a termine i concorsi avviati per primario di Cardiologia e di Ortopedia. E per il nuovo direttore ospedaliero».



Per Ferrante è fondamentale e importante anche il rapporto tra pazienti e personale. «Sto chiedendo - ha ripreso - al personale un approccio di umanizzazione spinta nei confronti dei pazienti. Il malato deve essere accolto e coccolato, farò valere questo principio, anche attraverso eventuali azioni disciplinari. In secondo luogo puntiamo sul miglioramento dei servizi. Stiamo realizzando un nuovo grande pronto soccorso con una sala di attesa di oltre 200 metri quadrati, dove i familiari dei ricoverati potranno sostare comodamente e restare in contatto con loro attraverso monitor. Entro Natale contiamo di portare a termine anche i lavori per l'itera area di emergenza e il nuovo pronto soccorso Covid. Chi arriva qui deve comunque essere messo nelle condizioni di ricevere un'assistenza completa, anche con la cardiologia interventistica. Ovviamente, nel caso in cui per alcune delicate patologie bisogna trasferire i pazienti altrove, dobbiamo farlo in condizioni di sicurezza e rapidità. Anche per questo motivo ho chiesto all'amministrazione comunale l'autorizzazione a costruire un nuovo eliporto per il decollo e atterraggio delle eliambulanze h24. C'è a Bisaccia e Sant'Angelo dei Lombardi, ma ad Ariano funziona solo di giorno».